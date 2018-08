Wie wird das Internet durchsucht?

Was bedeutet Google?

Das Wort kennt so ziemlich jeder. Gemeint ist eine berühmte Suchmaschine im Internet. Der Name stammt vom Wort Googol. Das ist eine riesige Zahl: eine 1 mit 100 Nullen dahinter. Diese Zahl soll die unfassbare Größe des Internets beschreiben. Und Google will die Suchmaschine sein, die es am besten durchforstet.