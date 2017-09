Wie suchen die Stare einen Schlafplatz?

Region. So viele Vögel am Himmel! Das sind Stare. In dichten Schwärmen fliegen sie gemeinsam zu ihrem Schlafplatz. Manchmal sind es mehrere Tausend Vögel. Es ist ein wahres Spektakel am Himmel. Ein Star ist ungefähr so groß wie eine Amsel.

Er hat ein dunkles, metallisch glänzendes Gefieder mit weißen Punkten. Er gehört bei uns zu den bekanntesten Singvögeln.

Wenn Stare ihren Nachwuchs großgezogen haben, mögen sie es gesellig. Dann treffen sie sich in großen Gruppen. Die Gemeinschaft schützt unter anderem vor Feinden wie Greifvögeln. Gemeinsam fliegen die Stare dann Wiesen und Felder ab, um Nahrung zu finden.

Am Abend geht es auf zum gemeinsamen Schlafplatz im Schilf, in Büschen oder in Baumgruppen. Dann kommen viele kleine Schwärme aus allen Himmelsrichtungen angeflogen und treffen sich dort. Dabei bilden die Vögel oft dichte Wolken und zeigen tolle Flugmanöver.