Wie spielt man Beach-Handball?

Blitzschnell spielen sich die Mädchen den Ball zu. Anna ist zuerst an der Linie und bekommt den Ball zu fassen. Sie springt aus dem Sand ab, dreht sich um die eigene Achse und wirft. Tooor! Der Torwart ist geschlagen und fischt den Ball aus dem Netz.

Wer? Pro Mannschaft dürfen auf dem Feld vier Spieler stehen, die drei Feldspieler und ein Torwart. Nur der Torwart darf den Torraum betreten. Gespielt wird zweimal zehn Minuten. Das Ergebnis jeder Halbzeit wird einzeln gewertet. So erhält das Gewinnerteam einer Halbzeit einen Punkt. Steht es nach einer Halbzeit unentschieden, entscheidet das nächste erzielte Tor.

Wenn draußen die Sonne brennt, verbringen viele Leute ihre Freizeit gerne am Badesee. Die einen gehen schwimmen, andere sonnen sich – und manche spielen am Strand: zum Beispiel Beach-Volleyball, Federball oder Frisbee.

Anna spielt im Sommer zusammen mit anderen Handball im Sand. Diese Sportart wird Beach-Handball genannt. Anna ist 13 Jahre alt und lebt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Wenn es draußen nicht so heiß ist, spielt sie Handball in der Halle.

„Im Beach-Handball gibt es einige Regeln, die man vom Handball kennt“, erklärt Anna. Ein paar Unterschiede gebe es aber. „Das Spielfeld mit seinen Torlinien sieht zum Beispiel etwas anders aus“, sagt die 13-Jährige. „Und natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, im Sand zu spielen als in der Halle.“

Barfuß aus dem Sand abzuspringen, um auf das Tor zu werfen – das ist unheimlich anstrengend. Auch gedribbelt wird nicht. Der Ball würde auf dem unebenen Sandboden nur unkontrolliert wegspringen, wenn überhaupt. Darum müssen die Spieler den Ball häufiger passen. „Das macht das Spiel noch ein bisschen schneller“, erklärt Anna.

Ein weiterer Unterschied fällt auf: Die Spieler machen beim Torwurf oft besondere Tricks. Ein erzieltes Tor bringt auf diese Weise mehr Punkte ein. Für Anna ist Beach-Handball eine tolle Abwechslung, vor allem jetzt im Sommer. „Ich spiele nach wie vor viel Handball“, sagt das Mädchen. „Aber bei dem tollen Wetter ist es natürlich viel schöner, draußen und nicht in der Halle zu sein.“

Raus aus der Halle, rein in den Sand. So probieren viele Leute Beach-Handball aus. In Deutschland gibt es an verschiedenen Orten Turniere für Kinder und Erwachsene.