Wie löscht Wasser das Feuer? Von: dpa

Letzte Aktualisierung: 16. Oktober 2017, 18:02 Uhr

Schon wieder Feuer. In Portugal brennen Wälder. Auch im Nachbarland Spanien lodern Flammen, die sich ausbreiten. Zudem beschäftigen seit Tagen große Brände in Kalifornien in den USA die Menschen. An vielen Stellen kämpfen Feuerwehrleute gegen die Feuer – häufig mit Wasser aus Schläuchen oder aus der Luft.