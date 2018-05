Wie kommt ein Gewitter zustande?

Gestern hat es bei uns in der Region mächtig gerumpelt. Bei dem Gewitter donnerte es heftig und Blitze zuckten über den Himmel, außerdem regnete es besonders viel.

Im Sommer gibt es öfter Gewitter. Denn ist die Luft warm und feucht, steigt sie nach oben. Im Himmel ist es aber mächtig kalt. Dadurch kühlt sich die feuchte Luft ab. Die winzigen Wassertropfen darin gefrieren zu Eiskristallen. Von unten sieht das aus wie dicke Wolken. Die werden größer und dunkler, weil die Sonne nicht mehr durchscheinen kann. Vielleicht fängt es auch langsam an zu regnen.

Was du nicht siehst: In der Wolke reiben winzige Wassertropfen und Eiskristalle aneinander. Dadurch entsteht eine sehr hohe elektrische Spannung. Diese Spannung will sich ausgleichen. Das passiert, wenn es blitzt. Ein Funken saust dann etwa von der Wolke runter zum Boden. Wo das passiert, weiß man bei einem Gewitter nie genau. Darum solltest du lieber drinnen bleiben. Da bist du vor Blitzen besser geschützt.

Bist du gerade draußen, wenn das Gewitter beginnt, stell dich besser nicht unter Bäumen unter: Blitze schlagen gerne in hohe Erhebungen ein.