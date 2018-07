Braunschweig - Wie kommt der Fisch auf den Berg?

Braunschweig. Muscheln gehören eigentlich ins Meer oder einen See. Aber wenn du genau hinsiehst, kannst du auch in den Bergen Muscheln entdecken. Oder genauer: Abdrücke von ihnen im Stein. Manche Abdrücke erinnern auch an eine Schnecke. In Deutschland findest du so etwas zum Beispiel in Gebirgen wie der Eifel und in den Alpen.

Sah die Erde früher anders aus? Das Leben auf der Erde ist viele Millionen Jahre alt. Damals war das Gebiet, das wir heute Deutschland nennen, von flachen Meeren überzogen. Überreste von Tieren und Pflanzen, die damals in diesen Meeren lebten, kann man heute noch finden. Dabei sind die Meere längst verschwunden.

Aber wie sind die Muscheln auf die Gipfel gelangt? Hat sie jemand dort verloren? Oder gab es dort früher vielleicht einmal Wasser?

Die Antworten auf diese Fragen haben Forscher weit zurück in der Geschichte der Erde gefunden. Denn das Leben auf der Erde ist viele Millionen Jahre alt. „Bei uns lebten schon Tiere und Pflanzen, lange bevor es überhaupt Menschen gab“, sagt Ulrich Joger. Er kennt sich gut aus mit ausgestorbenen Lebewesen und ihren Spuren. Damals sah die Erde ganz anders aus als heute.

Das Gebiet, das wir heute Deutschland nennen, würde man nicht wiedererkennen. Es war vor Millionen Jahren viel wärmer als heute und von flachen Meeren überzogen. In diesen Meeren lebten auch Muscheln. Das sind die Muscheln, deren Abdrücke und Überreste noch heute auf den Bergen zu finden sind. „Solche Überreste nennt man auch Fossilien“, sagt Ulrich Joger.

Die sind nicht nur von Muscheln, Fischen und Schnecken erhalten, sondern auch von Dinosauriern. Fossilien können Abdrücke der Tiere und Pflanzen sein oder auch Versteinerungen der Lebewesen. Und wie verwandelten sich die Meere in Gebirge?

Das liegt daran, dass die Teile der Erde ständig in Bewegung sind. Im Laufe eines Jahres wandern die Kontinente einige wenige Zentimeter. Weil das so wenig und so langsam ist, kann man das nicht spüren oder sehen. Doch im Laufe von Millionen von Jahren wird daraus eine lange Strecke. Die Kontinente wandern aber nicht nur. „Manchmal schieben sie sich auch zusammen“, sagt Ulrich Joger.

Dann wölbt sich der Boden hoch und faltet sich auf. So als würdest du deine flachen Hände an den Fingerspitzen gegeneinander drücken. Je größer der Druck, desto mehr biegen sich die Finger nach oben. So entstehen Gebirge. Das ist auch auf dem Gebiet passiert, auf dem Deutschland liegt. Der Boden hob sich immer mehr an und damit auch das, was bis dahin der Meeresboden war.

Deshalb finden sich in den Bergen heute noch Spuren von Muscheln und anderen Lebewesen aus dem Meer. Du musst nur genau hinsehen.