Wie kann man Zuhause etwas anpflanzen?

Hast du Lust aufs Gärtnern? Wenn du die Welt ein bisschen bunter haben willst, gibt es eine einfache Idee. Probiere doch einfach mal Samenkugeln aus!

Das sind kleine Kugeln aus Samen, Erde und Tonpulver. Hierzu brauchst du einheimische Pflanzensamen wie etwa Mohn, Klee oder Kresse. Die Samen vermischst du mit dreimal so viel Kompost und fünfmal so viel Tonerde. Füge dann Wasser hinzu und knete das Ganze durch.

Aus dem Brei formst du nun mit deinen Händen Kugeln – etwa so groß wie ein Tischtennisball. Nach zwei Tagen sind die Kugeln getrocknet und einsatzbereit.

Die Samenkugeln kannst du nun auf einer Wiese in deinem Garten auswerfen. Oder auf dem Balkon in den Blumenkasten legen. Einbuddeln ist nicht nötig. Die Samen sind in der Kugel gut geschützt und von ausreichend Erde umschlossen. Sobald es regnet, saugen sich die Kugeln mit Wasser voll. Dann können die Samen darin keimen.