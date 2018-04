Lüttich - Wie kam Nála aus Island zu uns?

Wie wachsen die Pferde auf?

Islandpferde leben im Sommer in Island oft frei auf den Bergen. Dort draußen werden auch einige Fohlen geboren. Ohne die Hilfe von Menschen. Pferde sind Tiere, die in der Natur in Gruppen leben. In solchen Herden werden auch die jungen Islandpferde oft groß. Deswegen sind die Islandpferde meist besonders sozial. Die Pferde kommen gut mit ihren Artgenossen zurecht.