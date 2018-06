Wie gehen die Spieler mit der Niederlage um?

Puh, das war wohl nichts. Die deutsche Mannschaft hat gleich das erste Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland verloren. Das Team aus dem Land Mexiko besiegte die Deutschen am Sonntag mit 0:1.

Die Fans, der Trainer und die Spieler waren enttäuscht. „Ganz ehrlich, das war der schlimmstmögliche Start ins Turnier“, sagte der Fußballer Jérôme Boateng nach dem Spiel. Er versprach aber auch: „Wir werden zurückschlagen.“ Schließlich will wohl kaum jemand, dass das deutsche Team schon zu Beginn der WM ausscheidet.

Der Druck auf die Spieler ist also hoch. Sie müssen beim nächsten Spiel unbedingt eine bessere Leistung zeigen! „Der Druck haut die Spieler aber nicht um“, sagt der Experte Oliver Stoll. „Sie kennen die Belastung zum Beispiel aus der Bundesliga. Da lernen sie auch, dass sie nicht alle Spiele gewinnen“, sagt der Fachmann.

Deshalb glaubt der Experte auch: Es bringt nichts, der Sache lange nachzutrauern. Stattdessen hat die Mannschaft erstmal darüber gesprochen, was gut und was schlecht lief, erklärt Oliver Stoll. Dafür schauen sich die Fußballer zum Beispiel Videos vom Spiel an.