Köln - Wie entsteht eine Musik-CD?

Wer sammelt Geld ein, wenn die Songs gespielt werden?

Zuhause kann jeder einfach so viel Musik hören, wie er will. Doch spielt man Musik auf einer Veranstaltung wie etwa einem Stadtfest ab, muss man Geld bezahlen. Und zwar an die Gema. Das ist eine Organisation, die für die Musiker dieses Geld einsammelt. Das Kürzel Gema steht für „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“.

Das Geldeinsammeln geht so: Bringen Musiker eine neue CD heraus, melden sie ihre Lieder bei der Gema an. Die Organisation schaut dann, wie oft die Lieder gekauft werden und wie oft sie im Radio und Fernsehen gespielt werden. Danach errechnet die Gema, wie viel Geld die Musiker bekommen.

Zahlen müssen viele: nicht nur die Organisatoren von Festen und Clubs, bei denen Musik läuft. Auch YouTube zahlt Gema-Gebühren und die Verkäufer von Smartphones.