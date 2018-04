München - Wer wird Trainer beim FC Bayern?

München. Niko Kovac wird den bisherigen Bayern-Trainer Jupp Heynckes ablösen. Das ist seit Freitag offiziell. Nico Kovac stammt aus dem Land Kroatien. Er ist 46 Jahre alt. Als Trainer hat er schon viel Erfahrung. Er war vor einigen Jahren Trainer der kroatischen Nationalmannschaft. Damals begleitete er die Spieler zur Weltmeisterschaft in Brasilien.

Auch den FC Bayern kennt Niko Kovac schon. Er war dort Mittelfeldspieler. „Niko war Spieler bei Bayern, er kennt die handelnden Personen sowie die Strukturen“, sagt einer der Bayern-Chefs. Noch arbeitet Niko Kovac bei dem Verein Eintracht Frankfurt. Ab dem 1. Juli soll er in München loslegen. Mal sehen, ob die Mannschaft mit dem neuen Trainer auch so viele Tore schießt wie mit Jupp Heynckes.

Vorher steht aber noch das Halbfinale der Champions League an. Die Bayern müssen gegen den Titelverteidiger Real Madrid antreten. In knapp zwei Wochen ist es soweit. Das Hinspiel ist in München am 24. April, das Rückspiel am 1. Mai in Madrid.