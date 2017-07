Wer turnt da oben am Tuch?

Dortmund. Puh! Ganz schön hoch. Das rote Tuch ist etwa fünf Meter über der Bühne aufgehängt und reicht bis auf den Boden. Daran will die zehn Jahre alte Mariele jetzt hinaufklettern. Erst greift sie mit den Händen nach dem Tuch und wickelt danach ihre Beine darum.

Was ist das für ein Zirkus? Der Zirkus Fritzantino ist ein Projekt des Dortmunder Kinder- und Jugendamtes. Er feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag – mit einem viertägigen Zirkustreffen vom 29. September bis zum 3. Oktober. Eingeladen sind regionale Kinder- und Jugendzirkusgruppen.

Dann macht sie sich klein und drückt sich mit den Beinen nach oben. Das alles sieht ganz leicht aus. „Ich finde das nicht mehr schwer“, sagt Mariele.

Als sie auf halber Höhe angekommen ist, beginnt sie, mit dem Tuch zu turnen. Sie macht einen halben Spagat und streckt ein Bein mit dem Tuch nach hinten. Auf der anderen Seite der Bühne macht ihre Partnerin Josefine genau das Gleiche. Auch sie ist zehn Jahre alt. Und jetzt lassen sich die beiden auch noch mit Kopf und Oberkörper nach unten fallen. Dabei halten sie sich nur mit den Beinen an dem Tuch fest. Ganz schön mutig.

„Dafür braucht man schon genug Kraft, und es ist jede Menge Arbeit“, sagt Josefine. Einmal in der Woche trainieren sie, ihre Freundin Mariele und die anderen acht Mädchen am sogenannten Vertikaltuch. Vertikal bedeutet senkrecht. Denn das Tuch hängt senkrecht herunter. Mariele übt sogar zu Hause: „Ich habe mir aus einer langen Tischdecke ein Vertikaltuch gemacht und in der Galerie bei uns aufgehängt“, sagt sie.

Nur Nachwuchsartisten

Vor Kurzem ist ihre Gruppe sogar aufgetreten. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Die beiden Artistinnen gehören zum Dortmunder Zirkus Fritzantino. In diesem Zirkus treten nur Kinder und Jugendliche auf: momentan 145 junge Artisten im Alter von sechs bis 24 Jahren.

Nicht alle von ihnen turnen am Tuch. Es gibt auch Clowns, Artisten am Trapez, Zauberer, Drahtseil-tänzer und Trampolinturner. Andere Kinder machen Tricks mit Springseilen, balancieren auf Kugeln oder jonglieren.

Beim Training der Vertikaltuch-Gruppe ruft die 19-jährige Trainerin Henrike gerade: „Bein strecken!“ Sofort drücken die Mädchen ihre Beine durch. „Das vergisst man oft“, sagt die 20-jährige Karima, die die Gruppe gemeinsam mit Henrike trainiert. Mit durchgestreckten Beinen sehen die Turnübungen einfach viel besser aus. Was die Mädchen hier machen, ist schon ausgefallen. „In der Schule haben sich alle gewundert, dass ich im Zirkus bin“, sagt Mariele. Und auch ihre Freundin Josefine meint: „Das ist mal was ganz anderes.“