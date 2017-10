Wer ist Sebastian Kurz?

Wien. Der ist aber jung! Das sagen viele Menschen über einen Mann in unserem Nachbarland Österreich. Sein Name ist Sebastian Kurz, und er ist gerade noch ein bisschen bekannter geworden. Denn viele Menschen haben seiner Partei am Sonntag bei der Wahl ihre Stimme gegeben. Deshalb könnte er neuer Chef der Regierung in Österreich werden, also Kanzler.

Was sagt der EU-Chef? Der Chef der EU-Kommission macht sich gerade wieder viele Sorgen um Europa. Er heißt Jean-Claude Juncker. Er setzt sich sehr dafür ein, dass die Länder in Europa, in der Europäischen Union, zusammenhalten. Daher hat er Sebastian Kurz gestern einen Brief geschrieben?

Dabei ist Sebastian Kurz erst 31 Jahre alt. So ein wichtiges Amt wie Regierungschef übernehmen normalerweise Menschen, die viel älter sind und mehr Erfahrung in der Politik haben. Unsere Kanzlerin Angela Merkel zum Beispiel ist etwa doppelt so alt wie er.

Sebastian Kurz ist es aber schon gewohnt, überall zu den Jüngsten zu gehören. Er war auch schon mal einer der jüngsten Außenminister der Europäischen Union, der EU. Gewählt haben Sebastian Kurz viele Österreicher, weil sie sich von ihm eine andere Politik als bisher wünschen. Im Wahlkampf versprach er unter anderem strengere Regeln für Ausländer, die in Österreich leben wollen.

Als Außenminister hatte er davor mit dafür gesorgt, dass die Grenzen Österreichs stärker kontrolliert werden. So sollten weniger Flüchtlinge ins Land kommen. Die Art, wie er seinen Umgang mit Flüchtlingen plant, finden viele Menschen aber gar nicht gut. Sie werfen ihm vor, viel zu hart zu sein.

Andererseits mögen viele Leute Sebastian Kurz, weil er als sehr höflich gilt und er sich auch Rat geben lässt. „Das weiß ich nicht, da fragen wir unseren Experten“, sagt er manchmal. Die Mutter von Sebastian Kurz ist Lehrerin, sein Vater Techniker. Sein Studium hat Sebastian Kurz nicht zu Ende gebracht, weil er politische Aufgaben übernahm. In seiner Freizeit macht er gerne Sport: Er steigt zum Beispiel auf Berge und fährt mit dem Mountain-Bike.