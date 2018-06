Wer ist der nächste Gegner bei der WM?

Diese Mannschaft weiß, was sie will: gegen Deutschland gewinnen! Gemeint ist die Fußballmannschaft aus Schweden. Sie spielt am Samstag gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Russland. Es geht dabei darum, wer es bei dem Turnier ins Achtelfinale schafft.

Für Deutschland sieht es gerade nicht so gut aus. Die Mannschaft verlor ihr erstes Spiel am Sonntag gegen Mexiko. Schweden dagegen gewann am Montag sein erstes Spiel gegen Südkorea. Der schwedische Trainer hat nun ein klares Ziel: „Deutschland ist der nächste Gegner, den wir schlagen wollen.“

Das ist den deutschen Fußballern klar. „Wir müssen das zeigen, was uns in der Vergangenheit so stark gemacht hat“, sagte Torwart und Kapitän Manuel Neuer. Die deutschen Fußballer haben seit der Niederlage gegen Mexiko viel darüber gesprochen, was sie besser machen können.

Das Spiel am Samstag findet in der Stadt Sotschi statt. „Wir haben es im ersten Spiel verbockt, aber haben es selbst noch in der Hand“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff.