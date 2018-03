Aachen - Wer freut sich jetzt über einen Oscar?

Wer freut sich jetzt über einen Oscar? Von: dpa

Letzte Aktualisierung: 5. März 2018, 17:20 Uhr

Aachen. Auch Skelette können lustig und lebendig sein. Das ist zumindest im Film „Coco“ so. Der Animationsfilm hat am Sonntag gleich zwei Preise gewonnen, zwei Oscars. Das sind die goldenen Figuren, die jedes Jahr in Hollywood im Land USA vergeben werden.