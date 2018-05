Welches Spiel kann man nur einmal spielen?

Eigentlich sind Gesellschaftsspiele so gemacht, dass man sie mehrmals spielen kann. Doch bei manchen Spielen ist das anders: Ein Beispiel sind Escape-Room-Spiele (gesprochen: esskäip-ruum). „Escape“ heißt auf Deutsch Flucht, „room“ heißt Raum.

In manchen Städten treffen sich Leute, um sich in einen Raum mit vielen Rätseln einschließen zu lassen. Ziel ist es, die Rätsel in einer bestimmten Zeit zu lösen und zu entkommen. Natürlich kommt man auch dann wieder raus, wenn man es nicht schafft.

Solche Abenteuer gibt es auch als Spiele für Zuhause. Eines dieser Spiele heißt „Das Haus der Rätsel“ von den drei ???.

Bei dem Spiel müsst ihr einen Code knacken. Die Geschichte geht so: Wenn ihr am Haus ankommt, ist alles verlassen. Die Eingangstür fällt zu und ihr müsst das Rätsel lösen, um euch wieder zu befreien. Dafür müsst ihr das Material falten und manchmal auch zerschneiden. Deshalb kann man das Spiel nur einmal spielen.

Alle rätseln gemeinsam, um auf die Lösung zu kommen. Es gibt kleine Hilfen, wenn ihr bei einem Rätsel feststeckt. Ihr könnt es für eine Geburtstagsfeier nutzen.