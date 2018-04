Jerusalem - Welches Land feiert Geburtstag?

Jerusalem.

Tausende Menschen tanzten auf den Straßen und feierten. So sah es vor 70 Jahren im Land Israel aus. Die Menschen, die sich so freuten, waren Juden. Sie feierten die Gründung des Staates Israel. An diesen Tag erinnern auch gerade wieder viele Feste in Israel. Ganze 70 Stunden soll die Party diesmal dauern.