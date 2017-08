Welches Fest wird jahrelang vorbereitet?

Paris/Los Angeles. Wer seinen Geburtstag feiert, lädt oft Wochen vorher die Gäste ein. Ein paar Tage vor dem Fest beginnen die Vorbereitungen – und dann kann die Feier losgehen.

Sehr viel länger dauert es dagegen, ein riesiges Sportfest zu organisieren: die Olympischen Spiele. Tausende Sportler aus der ganzen Welt machen dabei mit. Deshalb steht schon Jahre vorher fest, in welcher Stadt die Spiele stattfinden.

Am Dienstag wurde bekannt, dass sie im Sommer 2024 in Paris steigen sollen. Im Jahr 2028 würde dann die Stadt Los Angeles in den USA folgen. Bis dahin bist du vielleicht schon mit der Schule fertig. Bis dahin bereiten die Städte viel vor: Sie machen zum Beispiel Sportstätten moderner. Zudem wird das Olympische Dorf geplant und gebaut. Hier wohnen die Sportler für mehrere Wochen. Auch für die Reporter braucht man Räume.

Wichtig ist außerdem ein Sicherheitsplan. Schließlich soll Sportlern und Besuchern nichts passieren. Und wo sich viele Menschen aufhalten, benötigt man auch einen Plan, wie der Transport am besten klappt.