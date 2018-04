Berlin - Welche Vorteile haben LED?

Berlin. Auf einmal war es für die Menschen nicht mehr wichtig, ob die Sonne unterging und es dunkel wurde. Denn dank der Erfindung der Glühbirne brachten Straßenlaternen, Kronleuchter und Scheinwerfer auf einmal Licht ins Dunkel. Das neue elektrische Licht leuchtete viel heller als Kerzen, Fackeln und Öllampen. Nun konnten die Menschen auch nachts arbeiten und unterwegs sein.

Das Problem mit der Energiesparlampe Wo Licht brennen sollte, glühten früher meistens Drähte. Viele Jahrzehnte steckten in Lampen in der Regel Glühbirnen. Aber vor knapp zehn Jahren begannen sie nach und nach zu verschwinden. Denn Politiker in Europa hatten entschieden: Energiesparlampen sollen die Glühbirnen ersetzen. Energiesparlampen sollten besser für die Umwelt sein. Sie verbrauchen weniger Strom und erzeugen weniger Wärme. Doch viele Menschen wollen sich nicht mit der Energiesparlampe anfreunden. Die alten Glühbirnen hätten ein angenehmeres Licht, sagen sie.

Die Idee mit der Glühbirne ist schon weit über 100 Jahre alt. Eine kleine Spirale aus Draht steckt in einem luftleeren Glaskolben. Durch den Draht fließt Strom. Dadurch beginnt er zu glühen und sendet so Licht aus.

Doch das elektrische Licht hat sich weiter entwickelt. In den Lampen, die wir heute anschalten, steckt immer seltener ein glühender Draht. Stattdessen sorgen Leucht-Dioden für Helligkeit. Man nennt sie kurz: LEDs. Die Abkürzung kommt vom englischen Namen der LEDs: light emitting diode.

Eine Diode ist ein Bauteil, das elektrischen Strom in eine Richtung durchlässt, in die andere Richtung aber stoppt. Solche Bauteile stecken in Elektro-Geräten.

Die LED ist aus einem bestimmten Stoff gemacht dessen Bestandteile sowohl den Strom leiten als auch ihn nicht leiten. Deshalb heißt sie Halbleiter-Diode. Durch diesen Stoff kann die LED leuchten, ohne dafür viel Strom zu verbrauchen oder Hitze zu entwickeln. „Früher konnte man LEDs nur sehr schwach und nur in einer Farbe leuchten lassen“, erklärt Fachmann Andreas Habermehl. Die LEDs wurden deshalb nur für kleine leuchtende Anzeigen an Geräten genutzt – wie etwa für das Fernlichtzeichen im Auto. „Doch inzwischen leuchten LEDs viel heller und in allen Farben. Sie verbrauchen viel weniger Strom als eine Glühbirne, werden nicht so heiß und halten länger.“

So sind die LEDs mittlerweile überall im Einsatz – als Arbeitsleuchte auf dem Schreibtisch, als bunte Lichter im Party-Keller oder einfach in Form einer Glühbirne als Deckenlampe. Nur eben mit dem Unterschied, dass in der Birne kein heißer Draht mehr glüht.

„Trotz der vielen Vorteile können LEDs aber auch ab und an Ärger machen“, räumt Andreas Habermehl ein. Denn bei billig hergestellten Lampen und Lichtern funktionieren die LED häufig nicht richtig. „Die sind dann zu hell, flackern und flimmern oder gehen früh kaputt“, sagt der Experte. Er rät deshalb, sich in Geschäften beraten zu lassen.