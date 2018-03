Cambridge - Was wollte Stephen Hawking?

Cambridge. Wenn wir in der Nacht zum Himmel hinauf schauen, sehen wir dort oben viele Sterne leuchten. Aber nur wenige Menschen wissen genauer, wie sie und unser Weltall entstanden sind.

Der Forscher Stephen Hawking hat sich sein ganzes Leben mit solchen Fragen beschäftigt. Denn er wollte das Weltall verstehen. Sein Spezialgebiet waren Schwarze Löcher. Diese Löcher entstehen, wenn große Sterne sterben.

Stephen Hawking hat wichtige Preise gewonnen. Er wurde aber auch berühmt, weil er sehr komplizierte Sachen gut erklären konnte. Und das alles schaffte er, obwohl er schon lange schwer krank war. Er hatte eine unheilbare Muskelschwäche. Das bedeutete: Er konnte sich kaum bewegen und sich nur mit einem Sprach-Computer verständigen.

Am Mittwoch ist Stephen Hawking gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Die Universität Cambridge stellte nach der Todesnachricht über Facebook ein Video ins Internet. Sehr viele Menschen haben sich dieses Video schon angeschaut. Mit der Videobotschaft möchte Stephen Hawking noch mehr Menschen für die Erforschung des Weltalls begeistern.

Er sagt in dem Video: „Deshalb schaut zu den Sternen und nicht hinab auf Eure Füße. (...) Seid neugierig, und wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben.“