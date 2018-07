Aachen - Was sind Fossilien und wo findet man sie?

Aachen. Fossilien sind nichts anderes als Reste von Tieren und Pflanzen. Aber sie erzählen uns vom Leben auf der Erde vor vielen Millionen Jahren. Doch wieso gibt es überhaupt Spuren davon? Normalerweise verfaulen Pflanzenreste ja oder ein Tier wird von einem anderen gefressen.

„Die meisten dieser Überreste, die man Fossilien nennt, stammen aus dem Meer“, sagt der Fachmann Ulrich Joger. Dort herrschen besondere Bedingungen. Wenn dort zum Beispiel ein Tier starb und von Schlamm am Boden bedeckt wurde, konnte es versteinern. Auf diese Weise blieben Knochen oder Skelette erhalten.

Man kann auch selbst Spuren von Fossilien entdecken. „Eine gute Chance hat man dort, wo früher einmal Meere waren“, sagt der Experte Ulrich Joger. Früher bedeutet: vor Millionen Jahren. Dort sind häufig Fossilien erhalten. Allerdings ist der frühere Meeresboden heute von Steinen und Erde überdeckt. Wie kommt man an ihn heran?

Zum Beispiel in Steinbrüchen. Zwar kann man die meisten nicht alleine betreten, weil es gefährlich ist. Aber es gibt Führungen, bei denen man nach Fossilien suchen darf. Im Internet kannst du nach Museen in deiner Nähe schauen, die so etwas anbieten.