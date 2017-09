Was sind eure Wünsche an Politiker?

Aachen. Bald dürfen die Erwachsenen wählen. Am 24. September ist Bundestagswahl. Dann werden die Politikerinnen und Politiker, die unsere Interessen in Berlin, im Bundestag, vertreten sollen, neu- oder wiedergewählt.

Überall hängen bunte Plakate, große und kleine, mit denen die Politiker auf sich aufmerksam machen wollen. Die Politiker versprechen gerade auch ganz viel. Jeder will es besser machen als der andere. Denn jeder möchte natürlich für sich die meisten Stimmen bekommen. Leider können Kinder und Jugendliche nicht mitabstimmen. Denn nur Erwachsene ab 18 Jahre haben das Recht zu wählen.

Deshalb frage ich euch:

- Was sind eure Wünsche an die Politiker?

- Was soll besser für euch oder eure Familien laufen?

- Ist bei euch in der Schule alles okay oder was müsste sich da ändern?

- Habt ihr genug Platz zum Spielen draußen und meint ihr, dass die Erwachsenen genug für den Umweltschutz tun?

Schreibt uns, was die Politiker für euch besser machen sollen. Wir veröffentlichen eure Wünsche in einer Extra-Ausgabe zur Bundestagswahl. Und die lesen ganz gewiss auch die Politikerinnen und Politiker.

Also: Schreibt eure Wünsche an die Politiker entweder per Mail an: karloclever@zeitungsverlag-aachen.de oder per Post an diese Adresse: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort: Kinderwünsche an Politiker, Postfach 500 110, 52085 Aachen.

P.S. Unter den Einsendungen losen wir 5 x 10 Euro Taschengeld aus – fürs Sparschwein oder die Klassenkasse.