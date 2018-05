Was passiert am Samstag in England?

Das Interesse an dieser Hochzeit ist riesengroß! Und am Samstag ist es soweit: Prinz Harry und Meghan Markle (sprich: Meggen Markel)heiraten. Doch nicht nur der britische Prinz und die amerikanische Schauspielerin selbst bereiten sich auf diesen Tag vor. Auch Händler und andere Leute sind bereit. Sie wollen durch die Hochzeit des Paares Geld verdienen.

Wer führt die Braut zum Altar? Ein alter Brauch ist, dass der Vater der Braut sie zum Altar führt: Das zeigt, dass er seine Tochter loslassen muss und sie ihrem Mann anvertraut. Der Vater von Meghan Markle ist krank und kann nicht zur Hochzeit kommen. Deshalb führt Prinz Harrys Vater, Prinz Charles, sie zum Altar.

Denn viele Tausend Menschen werden mitfeiern, manche auf den Straßen und andere vor dem Fernseher. Damit sich auch die vielen Fans des Paares an diesen Tag erinnern können, gibt es Andenken zu kaufen. Es gibt nicht nur T-Shirts und Tassen, sondern zum Beispiel auch Malbücher. Es gibt die Gesichter von Harry und Meghan als Papp-Maske zum Anziehen und lebensgroße Papp-Aufsteller der beiden. Nicht zu vergessen sind all die Fahnen und Luftballons für die Feier selbst.

Im Wachsfiguren-Kabinett in der britischen Hauptstadt London wurde am Mittwoch eine neue Wachsfigur enthüllt. Es ist – Überraschung! – Meghan Markle. Ein Wachsfiguren-Kabinett zeigt berühmten Persönlichkeiten. Sie sehen täuschend echt aus, sind aber aus Wachs. Prinz Harry ist schon lange Teil der Ausstellung. Ab dem Tag der Hochzeit wird das Paar nebeneinander zu sehen sein.

Die Hochzeit findet in einem Schloss in der Stadt Windsor statt. Windsor liegt in der Nähe der britischen Hauptstadt London. Seit vielen Hundert Jahren ist hier einer der Sitze der englischen Könige. Auch Königin Elizabeth II (gesprochen: die Zweite) verbringt hier viel Zeit. Sie ist die Oma von Prinz Harry.

Nach der Zeremonie wird das frisch verheiratete Paar mit einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. So können viele Zuschauer den beiden zujubeln und mit ihnen feiern. Auch außerhalb von Großbritannien werden sich Menschen die Hochzeit anschauen. Sie wird auch bei uns in Deutschland im Fernsehen gezeigt.

In London selbst werden schon jetzt Stadtführungen rund um Harry und Meghan angeboten. Die Stadtführer erzählen den Teilnehmern die Geschichte des Paares und besuchen die Orte, die für sie von Bedeutung sind.

Geschenke möchten Prinz Harry und Meghan Markle zur Hochzeit keine, stattdessen sollen die Gäste Geld an Hilfsorganisationen spenden.