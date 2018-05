Was macht eigentlich ein Aufsichtsrat? Von: dpa

Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2018, 18:39 Uhr

Der Chef einer Firma soll dafür sorgen, dass das Unternehmen gut läuft. Aber wer passt eigentlich auf den Firmen-Chef auf? In vielen großen Unternehmen gibt es dafür einen Aufsichtsrat. Und so ein Aufsichtsrat wurde am Dienstag bei der Commerzbank neu gewählt.