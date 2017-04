Was ist neu bei der Kinderuni?

Aachen. Neues Halbjahr, neues Gebäude: So startet für euch die nächste Vorlesung der Kinderuni. Die RWTH Aachen, mit der wir die Kinderuni gemeinsam organisieren, hat einen super schönen Hörsaal extra für euch reserviert.

Frag Karlo! Habt ihr Fragen oder Ideen? Meldet euch bei uns! Schreibt eine E-Mail an karloclever@zeitungsverlag-

aachen.de oder ruft an unter 0241 / 51 01 - 419

Es ist der Hörsaal H1 im Carl. Das ist das neue Hörsaalzentrum der RWTH an der Claßenstraße – ganz in der Nähe des Audimax, wo bisher die Kinderuni stattfand. Eltern und/oder Großeltern können die Vorlesung im Hörsaal H3 gegenüber dem H1 mitverfolgen.

Eltern und/oder Großeltern, die mit dem Pkw kommen, dürfen für die Dauer der Kinderuni kostenlos im Parkhaus der RWTH an der Professor-Pirlet-Straße di-rekt auf der anderen Seite der Gleise am Westbahnhof parken. Wichtig ist: Eine Kopie des aktuellen Kinderuni-Ausweises gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe des Autos legen!

Neben einem Eingang an der Claßenstraße gibt es auch einen Zugang auf der Rückseite des Carl an der Geschwister-Scholl-Straße, die direkt zum Westbahnhof führt. Einen Parkplatz für Fahrräder gibt es im Keller des Carl. Die Vorlesung beginnt am Freitag um 17 Uhr und dauert etwa 45 Minuten.