Frankfurt/Main - Was ist eine Schwerelos-Party?

Frankfurt/Main. Wenn sich die Tür hinter den Partygästen geschlossen hat, gibt es kein Zurück mehr. Morgen steigen 20 Freiwillige zusammen mit drei DJs und zwei Astronauten der europäischen Raumfahrtagentur ESA am Frankfurter Flughafen in ein Flugzeug, das sie wenig später mit einem schwindelerregenden Auf und Ab in Schwerelosigkeit versetzen wird. Insgesamt vier Stunden dauert der Flug.

Kann man zuschauen? Ja. Auf Facebook kann man bei der Schwerelos-Party dabei sein. Der Club „Big City Beats“ berichtet dort über die außergewöhnliche Aktion. Der Club ist der Veranstalter der Party. Dienstagmittag, ab 12 Uhr, soll ein sogenannter Livestream gesendet werden. Ein Video zeigt die Vorbereitungen für die Party über den Wolken.

Ob tatsächlich Partystimmung an Bord aufkommen wird? Das hängt auch davon ab, wie die Gäste die achterbahnartigen Flugmanöver verkraften. Solche Flugmanöver werden auch beim Astronautentraining eingesetzt.

Hoffentlich wird keinem übel

Geplant ist, dass der Airbus A 310 morgen über dem Atlantik eineinhalb Stunden lang insgesamt 15 Parabeln fliegt. Das sind rasante Kurven, in deren Verlauf immer wieder für mehrere Sekunden an Bord Schwerelosigkeit entsteht. Die Partygäste sollen insgesamt mehr als fünf Minuten ohne eigenes Körpergewicht durch die Kabine schweben. Das ist der Plan. Und glücklich sollten alle Partygäste sein. Auch das ist der Plan.

Manchen könnte es aber übel werden – so wie bei der Reisekrankheit. Man wird es sehen. So oder so: Die Forschung in der Schwerelosigkeit liefert wichtige Erkenntnisse für die Medizin. Deshalb machen auch ESA-Forscher bei der Schwerelos-Party mit. Die Party findet übrigens genau zehn Jahre nach dem Start des ESA-Weltraumlabors „Columbus“ statt. „Columbus“ ist ein Teil der Internationalen Raumstation ISS.