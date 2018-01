Köln - Was gilt als Rohstoff der Zukunft?

Die grünen Algen kann man essen

Wusstest du, dass bestimmte Algen ein beliebtes Nahrungsmittel sind? Das ist in einigen Ländern so, beispielsweise in Japan. Das Land liegt in Ostasien. Dort macht man aus Algen leckeren Salat. Oder man nutzt getrocknete Algenblätter, um daraus Sushi zu formen – die beliebten Häppchen aus Reis. Dazu nimmt man vor allem den Seetang. Oft werden Algen auch als das „Gemüse des Meeres“ bezeichnet.

Nanu, wieso sieht das Meer rot aus? Hat da jemand Farbe reingekippt? Nein! Für die Farbe sind Mikroalgen mit einem bestimmten Farbstoff verantwortlich. Kommen viele dieser Algen zusammen, leuchtet das Wasser rot. Das nennt man auch „Rote Flut“ oder „Rote Tide“. Für viele Meereslebewesen ist diese Rote Flut gefährlich. Denn diese Art von Algen enthält einen giftigen Stoff.