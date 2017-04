Was gibt es für euch im Fernsehen?

Aachen. Freitag: Immer wieder Donald Trump. Seit rund drei Monaten ist er der neue Präsident der USA. Sein Name ist seitdem ständig in den Nachrichten zu hören. Warum das so ist, erklärt die Sendung „neuneinhalb“. Sehen kannst du sie heute in der ARD. „100 Tage Trump – Ein US-Präsident sorgt für Wirbel“” heißt die Folge. Sie beginnt um 8.15 Uhr.

Samstag: Storm ist ein besonderer Hund. Er kann unglaublich schnell rennen. Doch sein Besitzer quält das Tier. Freddie will den Hund retten und zu sich nach Hause holen. Mit seiner Freundin Sofie heckt Freddie einen Plan aus, wie ihm das gelingt. „Storm – Sieger auf vier Pfoten“ gibt es am Sonntag (30. April) im BR Fernsehen, um 8.20 Uhr.

Montag: Diese Flöte ist einfach besonders: Sie stammt aus dem Land der Schlümpfe. Und wer sie zu hören bekommt, muss sofort tanzen. Und zwar solange, bis er in Ohnmacht fällt. Tolle Sache, findet Bruno Böse. Er klaut das Instrument und richtet damit großes Unheil an. Doch die Schlümpfe haben einen Plan. „Die Schlümpfe und die Zauberflöte“ ist am Montag (1. Mai) im Disney Channel zu sehen, Start ist um 10 Uhr.