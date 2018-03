Jerusalem - Was genau bedeutet Chamez?

Jerusalem.

Bald feiern die Juden auf der ganzen Welt das Pessach-Fest. Dazu gehören auch einige Bräuche. So verbietet es die Religion gläubigen Juden, an Pessach bestimmte Lebensmittel zu essen. Die dürfen sie an diesen Tagen nicht mal besitzen. Dazu gehören etwa normales Brot, Nudeln, Kuchen und Kekse.