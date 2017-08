Was gehört zum Urlaub am Meer?

Wer hat den Korb erfunden?

Klar, man kann sich auch auf ein Handtuch legen und so den Tag am Meer verbringen. Doch gerade in Deutschland ist es am Meer oft windig und man friert schnell. Deshalb erfand ein Korbmacher vor langer Zeit den Strandkorb. Gedacht war er damals für eine kranke Frau, die den ganzen Tag am Meer sein wollte. Das ist jetzt schon mehr als 130 Jahre her. Gebaut werden Strandkörbe heute unter anderem auf der Insel Sylt.