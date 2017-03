Warum singt Mike Singer?

Berlin. Selfies mit Fans und Autogramme schreiben, das macht Mike Singer gerade häufig. Sein Album „Karma“ kaufen sehr viele Menschen, weil sie es gut finden. Auf Instagram folgen dem Sänger aus Offenburg mehr als eine Million Menschen. Wenn er in die Stadt geht, sprechen ihn die Leute an und wollen Selfies mit ihm machen. Wir haben mit Mike Singer über seinen Erfolg geredet und darüber, wie er mit Kritik umgeht.

Du wirst oft mit dem kanadischen Sänger Justin Bieber verglichen: Wie findest du das?

Mike Singer: „Ich finde es nicht schlimm. Aber ich bin trotzdem Mike Singer und nicht Justin Bieber. Er hat so ähnlich wie ich angefangen, deshalb vergleichen mich manche vielleicht mit ihm. Natürlich inspiriert er mich auch, aber das tun auch Justin Timberlake und Chris Brown. Auch der Sänger The Weeknd gehört zu meinen Vorbildern.“

Deine Vorbilder singen alle auf Englisch. Wieso hast du dich entschieden, auf Deutsch zu singen?

Mike Singer: „Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie wohler, wenn ich auf Deutsch singe. Vielleicht ändere ich das auch irgendwann. Ich bin da echt ganz offen.“

Wie wichtig sind soziale Netzwerke wie Instagram oder YouTube für dich?

Mike Singer: „Weil ich mit meinen Fans so viel teilen möchte wie möglich, ist es für mich sehr wichtig, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Ich probiere, meine Fans immer mitzunehmen – egal ob ich im Tonstudio bin oder irgendwo unterwegs. Ich versuche, immer und überall Fotos zu posten. Vor allem YouTube ist auch eine wichtige Plattform für meine Musik.“

Als Künstler wird man nicht immer gelobt: Wie gehst du mit Kritik um?

Mike Singer: „Ich sehe das positiv: Wenn jemand mich kritisiert, hat das ja auch einen Grund. Ich schau mir das genau an und versuche mich durch Kritik zu verbessern. Ich bin gerade erst 17 Jahre alt und probiere mich aus, versuche gerade selbst Songs zu schreiben. Wenn mich jemand kritisiert, finde ich das überhaupt nicht schlimm.“

Wie bist du zur Musik gekommen?

Mike Singer: „Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich immer Lieder vor mich her gesummt. Irgendwann hat mein Vater gesagt, dass ich ein Lied mal auswendig lernen soll. Das habe ich gemacht und wusste sofort: Ich will Musik machen. Damit bin ich der Erste in meiner Familie. Mein Vater war früher DJ, aber sonst hat niemand Musik gemacht.“

Du bist erfolgreicher Musiker, gehst aber trotzdem noch zur Schule: Warum ist dir das so wichtig?

Mike Singer: „Weil ich mein Abitur machen will und es wichtig ist, einen guten Abschluss zu haben. Bis jetzt war ich auf einer öffentlichen Schule. Doch Musik und Schule unter einen Hut zu kriegen, ist echt sehr schwierig. Deshalb gehe ich jetzt auf eine private Schule und bekomme Einzelunterricht.“

Das hört sich stressig an. Hast du überhaupt noch Freizeit?

Mike Singer: „Klar! Ich geh dann mit meinen Freunden zum Schwimmen oder auch mal Achterbahn fahren. Oder ich hänge einfach mit ihnen ab.“