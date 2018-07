Berlin - Warum reden alle über Özil?

Wo kommt Mesut Özil her?

Der Profi-Fußballer Mesut Özil hat schon in verschiedenen Vereinen gespielt und mehrere Pokale gewonnen. Angefangen hat er in Gelsenkirchen im Westen Deutschlands. Dort wurde er im Jahr 1988 geboren. Heute ist er 29 Jahre alt. In Gelsenkirchen spielte er auch zum ersten Mal als Profi: beim FC Schalke 04.