Aachen - Warum macht der Wind, was er will?

Warum macht der Wind, was er will? Letzte Aktualisierung: 18. April 2018, 16:31 Uhr

Aachen. Wieso hat man beim Radfahren Gegenwind? Und warum darf der Wind immer machen, was er will? Professor Frank Kemper von der RWTH Aachen ist ein Wind-Experte, und er wird bei der Kinderuni am Freitag diese und andere Fragen beantworten.