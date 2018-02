Warum lösen Nüsse eine Allergie aus?

Manche Menschen reagieren allergisch etwa auf Karotten, Erdbeeren, Nüsse oder Birkenstaub. Das heißt, ihr Körper verträgt diese Stoffe nicht. Man fängt etwa an zu niesen, der Hals tut weh oder man bekommt rote Flecken. Allergien geben Wissenschaftlern auch heute noch Rätsel auf.

Die Fachleute erforschen, wie genau Allergien entstehen und was man dagegen tun kann. In Bayern, an der Uni Bayreuth, versuchen Fachleute gerade, das mit einem Supermagneten herauszufinden.

Der Magnet gehört zu einer Maschine, die winzig kleine Teile untersucht: Diese Teilchen heißen Proteine und sind so klein, dass man sie nur mit speziellen Geräten sehen kann.

Der Supermagnet hilft, die Proteine zu vermessen, die Allergien auslösen. Ein Computer erzeugt dann ein Bild: Es zeigt das Protein von allen Seiten. Mit dem Gerät können die Forscher zudem sehen, wie es sich verändert.