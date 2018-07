Warum ist Lachen so gesund?

Was passiert im Körper beim Lachen?

„Wenn wir lachen, herrscht Chaos im Körper“, sagt Rainer Stollmann. Ganz viele Muskeln sind in Bewegung: im Gesicht, in der Brust und auch unser Herz. Es pocht dann schnell. Dafür braucht es Sauerstoff. Also atmen wir tiefer und schneller. Dabei setzen wir unser Zwerchfell in Bewegung. Manchmal hüpft es so sehr, dass der Bauch wehtut.