Jerusalem/Berlin - Warum gibt es Streit in Jerusalem?

Jerusalem/Berlin.

Die Tochter des amerikanischen Präsidenten ist angereist und Politiker aus dem Land USA. Sie kamen zu einer Feier ins Land Israel im Nahen Osten. Dort eröffneten die USA gestern ihre Botschaft in der Stadt Jerusalem. Eine Botschaft ist die Vertretung eines Landes im Ausland. Gerät jemand aus den USA in Israel in Not, kümmern sich Mitarbeiter der Botschaft. Doch so sehr sich einige Menschen in Israel freuten – viele andere machte die Eröffnung sehr wütend.