Aachen - Warum gibt es gerade so viele Holzpaletten?

Aachen. Obst und Gemüse haben oft einen langen Weg hinter sich, wenn sie im Supermarkt ankommen. Meist liegen sie dabei auf Paletten. Das sind Holz-Unterlagen, die stets die exakt gleiche Größe haben. So kann jeder Gabelstapler sie packen und anheben. Und der Platz im Lastwagen wird immer gut ausgenutzt.

Paletten werden total oft verwendet. Nicht nur für Obst und Gemüse. Auch vieles andere wird auf Paletten transportiert: Wasserflaschen und Kaffeepulver. Maschinen wie Sägen und Akkuschrauber. Und auch Plüschtiere.

Wenn Firmen viele Sachen hin- und herschicken, bedeutet das: Sie brauchen viele Paletten. Experten können also an der Zahl der Paletten ablesen: Verkaufen die Firmen viel? Geht es also der Wirtschaft gut?

Im Moment sind hier viele Paletten unterwegs. Heißt also: Die Wirtschaft in Deutschland ist top. Die Paletten-Hersteller möchten sogar noch mehr Paletten bauen. Aber ihnen fehlen die Leute, um sie zusammenzuhämmern.