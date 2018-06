Bali.

Rauch steigt über dem Vulkan auf. Asche fliegt in die Luft. Auf der Insel Bali in Indonesien spuckt der Vulkan Agung seit einigen Tagen Feuer. Gestern wurde dort zur Sicherheit sogar der Flughafen geschlossen. Der Agung hat in den vergangenen Monaten mehrmals Feuer gespuckt.