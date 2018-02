Mülheim/Ruhr - Von welchem Getränk wird man hibbelig?

Mülheim/Ruhr. Die einen finden sie lecker. Die anderen würden sie nie trinken, weil sie sie für ungesund halten. Die Rede ist von Energy Drinks (gesprochen: enerdschi drings). Die stehen in vielen Supermärkten in Dosen im Regal.

Experten sagen: Energy Drinks enthalten nicht nur viel ungesunden Zucker. Es steckt auch ein anderer Stoff darin: Koffein. Koffein macht wach und hibbelig. Wer davon zu viel zu sich nimmt, kann zum Beispiel Probleme bekommen, sich zu konzentrieren. Trinkt ein Kind ein solches Getränk, kann die Wirkung noch viel stärker sein als bei einem Erwachsenen.

In England sagen immer mehr Supermärkte deshalb: Wir verkaufen Energy Drinks nur an Kunden, die mindestens 16 Jahre alt sind. In Deutschland jedoch können auch Jüngere solche Getränke kaufen. Das finden Fachleute nicht gut. Sie fordern auch hier, dass keine Energy Drinks an Kinder verkauft werden dürfen.