Sind das Zwetschgen oder Pflaumen?

Marmelade und Kompott, Kuchen und Eis. Momentan hängen Früchte an den Bäumen, aus denen man allerlei leckere Sachen machen kann. Einige Leute sagen: Am besten schmecken Zwetschgen! Andere finden: Ach was, Pflaumen sind viel besser! Und was denken diese beiden Früchte selbst? Fragen wir sie doch einfach!

Worin schmecken Pflaumen gut? Das Fruchtfleisch einer Pflaume ist schön weich, saftig und süß. Deshalb kann man aus ihr besonders gut Mus oder Kompott machen. Aber auch Marmelade: Dazu die Pflaumen in kleine Würfel schneiden. Mit Honig, Gelierzucker und Zimt in einem Topf mischen und dann heiß bis zum Rand in vorbereitete Gläser füllen.

Sind Pflaume und Zwetschge nicht einfach zwei Namen für die gleiche Frucht?

Zwetschge: „Na, hör mal! Wir sind zwar verwandt miteinander, aber wir sind zwei unterschiedliche Sorten. Aber ich gebe zu: Bei den Pflanzen-Experten gehören wir beide zur Art Kultur-Pflaume. Wie übrigens auch die Mirabelle.“

Pflaume: „Manchmal geht das auch bei den Leuten ein bisschen durcheinander. In Süddeutschland sagen viele auch zu uns einfach Zwetschge. Und im Norden heißen beide Früchte oft Pflaume.“

Okay, aber wie kann man euch unterscheiden?

Pflaume: „Das ist gar nicht so schwer. Ich bin die Größere von uns beiden. Außerdem habe ich eine eher runde Form. Ich sehe einfach toll aus, glaub mir! Mich gibt es in fast allen Farben Blau, Rot und Violett. Aber manchmal sogar in Gelb.“

Zwetschge: „So eine Angeberin! Klar, die Pflaume ist etwas größer. Aber mich erkennt man auch total gut. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Hühner-Ei. Ich habe eine länglich-ovale Form und meine Enden laufen spitz zusammen. Außerdem ist mein Fleisch gelb-grün – nicht so knallig farbig wie bei der Pflaume neben mir.“

Aber manchmal siehst du ein bisschen komisch aus, Zwetschge...

Zwetschge: „Du meinst bestimmt diesen weißen Überzug! Ich weiß schon. Keine Angst, ich bin nicht giftig und das ist auch kein Schimmel. Im Gegenteil: Der weiße Überzug ist etwas Gutes. Man nennt das Fruchtwachs oder Duftfilm. Das ist so eine Art natürlicher Schutzschild. Er verhindert beispielsweise, dass ich austrockne.“

Wann ist denn die beste Erntezeit für euch beiden?

Pflaume: „Wir hängen oft schon ab Juli reif am Baum. Aber da bleiben wir auch ein bisschen. Man kann uns meist bis in den Monat Oktober hinein ernten.“