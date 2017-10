Neue Regierung: Können sie gemeinsam regieren?

Was wird aus Stink-Autos?

Die Grünen treten dafür ein, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zuzulassen. Die CSU will keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem ein Datum fürs Ende des Verbrennungsmotors steht. Die FDP hält gar nichts von einem Verbot. Die CDU meint Autos mit Verbrennungsmotoren sollten so lange fahren, bis es zum Beispiel mehr E-Autos gibt.