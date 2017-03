Landtagswahl im Saarland: Ein Stimmungstest?

Saarbrücken. Viele schauen gerade gespannt auf ein kleines Bundesland: das Saarland. Denn dort wählen die Bürger am Sonntag ein neues Parlament. Sie entscheiden also, welche politischen Gruppen sich künftig im Parlament für ihre Wünsche einsetzen.

Wie groß? Das Saarland ist nur knapp dreimal so groß wie der Stadtstaat Berlin. Im Saarland leben jedoch viel weniger Menschen als in Berlin, nicht einmal eine Million. In Berlin wohnen rund dreieinhalb Millionen Menschen.

Jedes der 16 Bundesländer in Deutschland hat ein eigenes Parlament. Meist wird es Landtag genannt. Dort sitzen Politiker verschiedener Parteien. Im Saarland sind es zurzeit Politiker von den Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und von der Piratenpartei.

Die Politiker im Landtag entscheiden über Dinge, die für das Land wichtig sind. Zum Beispiel über Schulen, Kindergärten oder auch darüber, wie viele Polizisten es in dem Land gibt. Die Politiker wählen auch den Chef oder die Chefin der Landesregierung. Zusammen mit seinen Ministern bestimmt dieser oder diese die Politik des Landes.

Aber warum interessieren sich so viele Menschen in Deutschland für die Wahl im Saarland am 26. März? Sie wollen vor allem wissen, wie die SPD abschneidet. Denn die Partei hat einen neuen Mann an der Spitze. Er heißt Martin Schulz und will Bundeskanzler werden. Der SPD-Politiker aus Würselen konnte in den vergangenen Wochen mit seinen Ideen viele neue Mitglieder für seine Partei gewinnen. In Umfragen bekommen er und die SPD gute Ergebnisse – auch im Saarland.

Das aber könnte einer CDU-Politikerin gefährlich werden. Sie heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie ist die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Das will sie auch bleiben. Dazu muss die CDU aber die Wahl gewinnen.

Sollte die CDU im Saarland jedoch verlieren, wäre das wiederum für Bundeskanzlerin Angela Merkel ein schlechtes Zeichen. Denn sie will mit ihrer Partei CDU eine wichtige Wahl im September gewinnen: die Bundestagswahl. Aber das will auch die SPD mit ihrem Spitzenmann Martin Schulz. Die Wahl im Saarland ist also eine Art Stimmungstest.