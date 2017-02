Kinderaktion von Misereor: Fastenzeit beginnt nach Karneval

In dieser Woche geht es so richtig los mit dem Straßenkarneval. Und nächste Woche, am Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit. Viele Menschen verzichten dann 40 Tage lang auf etwas, das sie gerne essen oder machen.

Du kannst die Fastenzeit aber auch nutzen, um anderen Kindern zu helfen. Zum Beispiel indem du auf einen Teil deines Taschengelds verzichtest und ihn spendest.

Die Kinderfastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor will in diesem Jahr Kinder in dem Land Burkina Faso in Westafrika unterstützen. Wenn du mehr wissen willst, dann schau dir den Kindercomic „Rucky Reiselustig bei Balkissa Diallo in Burkina Faso“ an. Dort lernst du den Alltag der Kinder in Burkina Faso kennen (www.kinderfastenaktion.de/comic).

Außerdem gibt es ein Opferkästchen, in das du deine Spende stecken kannst. Wenn du bei der Kinderfastenaktion von Misereor mitmachen willst, dann frag doch auch mal in deiner Gemeinde nach oder schau auf www.kinderfastenaktion.de.