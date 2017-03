Frauentag: Warum gibt es den?

Berlin. Frauen und Männer haben die gleichen Rechte – eigentlich ist das selbstverständlich. Doch an vielen Orten der Welt haben Frauen gegenüber Männern Nachteile. In manchen Ländern dürfen Frauen zum Beispiel nicht Auto fahren oder wählen. Das ist in Deutschland natürlich längst anders, gleichberechtigt.

Seit wann? In einigen Ländern dürfen Frauen und Mädchen nicht allein das Haus verlassen und nicht mitreden. Die Familie entscheidet, wen das Mädchen heiraten darf. Damit das Unrecht gegen Frauen ein Ende hat, macht auch die Weltgemeinschaft der Staaten – also die Vereinten Nationen – mit. Die Vereinten Nationen kürten im Jahr 1975 den 8. März zum Weltfrauentag.

Doch auch hier gibt es Probleme. Frauen sind zum Beispiel weniger oft in Führungs-Positionen als Männer. Das bedeutet: Die Chefs sind eher Männer.

Der Internationale Frauentag soll auf diese Probleme aufmerksam machen. Er findet am Mittwoch statt. Dann demonstrieren Frauen und Männer auf der ganzen Welt dafür, dass sie gleich behandelt werden.

Erfunden hat den Tag eine Frau namens Clara Zetkin. Sie ist in dem Ort Wiederau geboren. Das liegt im heutigen Bundesland Sachsen. Clara Zetkin forderte damals keine Sonderrechte, sondern ganz einfach Menschenrechte für Frauen und Männer. Was Männern erlaubt war, das sollte auch für Frauen gelten.

Zum ersten Mal demonstrierten Frauen am Frauentag im Jahr 1911 für ihre Rechte. Und zwar in den Ländern Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Sie forderten damals, dass Frauen endlich wählen und in der Politik mitentscheiden dürfen. Bis dahin durften sie das in kaum einem europäischen Land. In dem Punkt hat sich immerhin schon einiges verbessert.

Der Welttag der Frauen bleibt aber besonders wichtig für Frauen in den Ländern, die nicht so fortschrittlich sind wie zum Beispiel unser Land.