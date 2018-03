Aachen - Ein Tag für Frauen: Warum?

Aachen. Am Donnerstag ist der Internationale Frauentag. Was soll denn das? Es gibt doch im Mai den Muttertag. Ja, das stimmt. Aber am 8. März stehen jedes Jahr alle Frauen und Mädchen im Mittelpunkt. Denn in manchen Ländern haben sie nicht die gleichen Rechte wie ihre Väter, Männer und Brüder. Darauf soll der Frauentag aufmerksam machen.

In Deutschland sind vor dem Gesetz alle gleich. Ob Mann oder Frau, das ist eigentlich egal. Und wir haben zum Beispiel eine Bundeskanzlerin, Ministerinnen, Präsidentinnen – etwa bei Gerichten – und auch Schuldirektorinnen. Frauen dürfen wählen, für Geld arbeiten und die Politik mitbestimmen. Das war nicht immer so.

Tatsächlich war es vor vielen Jahren in Deutschland so, dass Männer viel mehr Rechte hatten als Frauen. Männer durften zum Beispiel Politiker in die Regierung wählen, Frauen nicht. Außerdem konnten Männer bei einigen Dingen über ihre Ehefrauen bestimmen. Sie durften die Arbeit ihrer Frau kündigen, wenn sie nicht wollten, dass die Frau arbeitet. Sie hatten auch immer das letzte Wort, wenn es um die Erziehung der Kinder ging.

Zum ersten Mal demonstrierten Frauen am Frauentag im Jahr 1911 für ihre Rechte. Und zwar in den Ländern Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die Initiative kam von einer Frau namens Clara Zetkin aus dem Ort Wiederau. Das liegt im heutigen Bundesland Sachsen. Seit sich vor etwas mehr als 100 Jahren zum ersten Mal Frauen zum Frauentag trafen, hat sich bei uns im Laufe der Jahre zwar viel verändert – aber längst nicht genug!

Noch heute verdienen Frauen in Deutschland bei gleicher Arbeit oft weniger als ihre männlichen Kollegen. Es gibt auch in vielen Unternehmen weniger Frauen als Männer, die Chefs sind. Besonders in den sehr großen Firmen ist das so. Da haben nur sehr wenige Frauen einen Chef-Posten.

Und in einigen Ländern haben Frauen und Mädchen sogar immer noch so gut wie keine Rechte. Sie dürfen nicht allein das Haus verlassen und nicht mitreden. Männer haben das Sagen. Die Familie entscheidet, wen das Mädchen heiraten darf. Frauen dürfen nicht Autofahren und Politiker wählen.

Die Vereinten Nationen

Damit das Unrecht aufhört, macht auch die Weltgemeinschaft der Staaten – die Vereinten Nationen – mit. Die Vereinten Nationen kürten im Jahr 1975 den 8. März zum Weltfrauentag. Auf der ganzen Welt werden am Donnerstag wieder Menschen gegen die Benachteiligung von Frauen demonstrieren.