Aachen - Dschungelcamp 2018: Die Sendung über die Sendung oder auch der Beweis, dass es nicht live ist

„Gucken Sie mal, was man mit dem richtigen Schnitt und ein bisschen Musik draus machen kann“ – so lautete das Motto von Tag 11 im Dschungelcamp. Es war sozusagen eine Sendung über die Sendung, also eine Meta-Sendung. So versteht der Zuschauer endlich, dass da wirklich gar nichts live ist. Echt nicht.