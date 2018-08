Aachen - Die Netflix- und Amazon-Neustarts: Serien-Highlights im September

Aachen. Der Herbst rückt näher, der kuschelige Platz auf der Couch wird wieder attraktiver. Deswegen geizen Netflix und Amazo nicht mit neuen Serien und Fortführungen beliebter Geschichten. Auf Netflix sorgt die Iron Fist wieder für Recht und Ordnung. Emma Stone und Jonah Hill nehmen derweil an einem Experiment teil. Auf Amazon findet die Nacht der Verbrechen statt und Supernatural geht in die nächste Runde. Das hier sind die September-Highlights auf Netflix und Amazon.

Marvel's Iron Fist (Netflix)

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) wächst und wächst. Seit Robert Downey Jr. 2008 als Iron Man im Kino faszinierte begeistert das MCU die großen und kleinen Leinwände. Neben den Kino-Hits, die verlässlich einen Rekord nach dem anderen brechen, tummeln sich die Agents of Shield im TV, Agent Carter hatte zwei Staffeln lang knifflige Aufträge zu lösen, die Runaways sind mittlerweile gestartet und auch bei Netflix haben es sich die Marvel-Helden längst gemütlich gemacht. Mit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und der Iron Fist haben die "Defenders" nicht nur ihre eigenen erfolgreichen Solo-Serien, auch zusammen beschützten sie ihre Heimatstadt New York schon. Und um die Aufzählung komplett zu machen: Auch der Punisher hat mittlerweile seine eigene Serie.

Danny Rand auch bekannt als die unglaubliche "Iron Fist" startet ab dem 7. september in seine zweite Staffel. Als Kind mit seinen Eltern mit dem firmeneigenen Jet in China abgestürzt, überlebte Danny Rand im Gegensatz zu seinen Eltern und wurde im mystischen K'un-L'un von Mönchen aufgezogen und zur Iron Fist ausgebildet. Mit seinen neuen Fähigkeiten kehrte er 15 Jahre später zurück nach New York.

Dort hat er mittlerweile in Colleen Wing, gespielt von Jessica Henwick, eine Mitstreiterin für seinen Kampf für das Gute gefunden. Und auf die Unterstützung seiner "Defenders"-Kollegen ist natürlich auch Verlass. Sicherlich wird es auch wieder einen Auftritt eines Helden-Kollegen geben.

Zudem dürfen sich Fans sehr wahrscheinlich auf das legendäre grüne Kostüm freuen. In der ersten Staffel war es bereits auf alten Aufnahmen zu sehen - allerdings getragen von einer anderen Iron Fist. In der zweiten Staffel soll nun auch Danny Rand die Maske überstreifen.

Marvel's Iron Fist, Staffel 2, ab dem 7. September 2018 u. a. mit Finn Jones und Jessica Henwick

Maniac (Netflix)

Netflix greift für seine Eigenproduktionen mittlerweile so tief in die Tasche, da reichen die Arme der Konkurrenz teilweise gar nicht mehr hin. Das Geld fließt in außergewöhnliche Idee, kreative Reboots, bekannte Schauspieler und bewährte Regisseure. Das neueste Beispiel dafür ist die kommende Serie mit dem Namen "Maniac".

Sie basiert auf einer gleichnamigen norwegischen Produktion. Sie folgt Annie Landsberg und Owen Milgrim, die eine neu entwickelte Methode zur Behandlung von Geisteskrankheiten testen. Doch das Experiment läuft ganz anders als geplant.

Für die beiden Hauptrollen konnte Netflix die Oscar- und Golden-Globe-Gewinnerin Emma Stone und den Oscar- und Golden-Globe-Nominierten Jonah Hill gewinnen. Umgesetzt wird die Serie von niemand geringerem als Cary Fukunaga, der mit "True Detective" eine der besten Serien der vergangenen Jahre geschaffen hat.

Die düstere Comedy-Serie startet am 21. September und umfasst zehn Folgen.

Maniac, Staffel 1, ab dem 21. September 2018, u. a. mit Emma Stone and Jonah Hill

Weitere Netflix-Starts im September:

Las Chicas del Cable, Staffel 3, ab dem 7. September 2018

BoJack Horseman, Staffel 5, ab dem 14. September 2018

Ingobernable, Staffel 2, ab dem 14. September 2018

The Dragon Prince, Staffel 1, ab dem 14. September 2018

The Good Cop, Staffel 1, ab dem 21. September 2018

Supernatural (Amazon)

In der elften Staffel waren Sam und Dean Winchester mit ihrer größten Herausforderung konfrontiert: die allmächtige Darkness und Schwester von Gott.

Nun, in der neuen Staffel, müssen sie sich nicht nur mit dem entflohenen Luzifer und den britischen Männern der Schriften abfinden, sondern auch wieder lernen, eine Familie zu sein. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung.

Mittlerweile läuft übrigens bereits die 13. Staffel in den USA beim Sender The CW. Zudem kündigte The CW-Präsident Mark Pedowitz an, dass die Serie, wenn es nach ihm geht, so lange läuft, wie die Hauptdarsteller Padalecki und Ackles Lust auf ihre Rollen haben. Also ist auch eine 14. Staffel nicht unwahrscheinlich.

Supernatural, Staffel 12, ab dem 1. September 2018, u. a. mit Jared Padalecki und Jensen Ackles

The Purge (Amazon)

Mit zehn Folgen wartet „The Purge“ auf sein Amazon-Publikum. Die 1. Staffel der Horrorserie startet am 21. September und hat einen gewöhnungsbedürftigen Inhalt. Denn die alljährliche Purge-Nacht beginnt und das bedeutet, dass alle Verbrechen in den USA für zwölf Stunden ohne Strafverfolgung ausgeübt werden können. Die elitäre Oberschicht nutzt die Nacht, um ihre Macht zu demonstrieren. Die frustrierten Menschen der Arbeiterklasse hingegen rächen sich für die Unterdrückung.

Auch der Soldat Miguel wagt sich in der Mordnacht auf die straßen, nachdem er einen merkwürdigen Brief seiner Schwester Penelope erhalten hat. Sie hat sich einer Sekte angeschlossen, doch als sie erkennt, dass sich die Mitglieder freiwillig abschlachten lassen, will sie fliehen.

Und für die Finanzangestellte Jane kommt die Purge-Nacht ebenfalls sehr gelegen. Sie wird in ihrer Firma benachteiligt und will sich dafür rächen. Doch sehr schnell bereut sie es, einen Auftragskiller auf ihre Kollegen angesetzt zu haben.

The Purge, Staffel 1, ab dem 21. September 2018, u. a. mit Lee Tergesen und Amanda Warren

Weitere Amazon-Starts im September: