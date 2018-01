Aachen - Die Netflix- und Amazon-Neustarts: Serien-Highlights im Februar

Aachen. Im Februar feiern die Jecken den Karneval und die Serienfreunde und Binge Watcher erwarten die Neustarts. Das hier sind die Januar-Highlights auf Netflix und Amazon.

Marseille (Netflix)

Am 5. Mai 2016 stelle Netflix seinen Nutzern die erste französische Eigenproduktion zur Verfügung. In der Hauptrolle agierte niemand geringeres als Gérard Depardieu. Der Franzose ist seit Ende der 1960er Jahre im Filmgeschäft aktiv. So wirkte er unter anderem in Werken wie „1492 - Die Eroberung des Paradieses“, „Der Mann in der eisernen Maske“ und „Les Misérables“ oder auch als Obelix in den „Asterix“-Filmen mit.

Trotz privater Probleme, einer viel diskutierten russischen Staatsbürgerschaft und anderen Eskapaden, ist der 1948 in Châteauroux geborene Charakterdarsteller immer noch aktiv und bekommt die verschiedensten Rollen angeboten.

In „Marseille“ spielt Depardieu Robert Taro, der seit 20 Jahren Bürgermeister ist. Eigentlich will er sich nicht erneut zur Wahl stellen, sich aus der Politik zurückziehen und das Amt seinem Stellvertreter Lucas Barrès überlassen. Zeitgleich muss er sich mit privaten Problemen herumschlagen und seine Beziehung zu seiner Tochter Julias in den Griff bekommen.

Nachdem sich Lucas allerdings gegen ihn wendet und Taro sein politisches Vermächtnis in Gefahr sieht, tritt er doch noch einmal an und muss einen Wahlkampf führen, der von Hass und Intrigen geprägt ist. Die Ursache all dessen: Lucas ist Taros unehelicher Sohn, der sich an seinem Vater rächen will.

In der zweiten Staffel der Polit-Serie im Stil von „Boss“ und „House of Cards“ soll es Depardieus Charakter mit einer jungen Politikerin von rechts-außen zu tun bekommen. Die neue Antagonistin ist sehr wahrscheinlich an Marine Le Pen und ihre Partei angelehnt. Die Serie greift die Entwicklungen während des französischen Präsidentschaftswahlkampf auf und lässt sich von der Realität inspieren. Wie Robert Taro auf seine neue Gegenspielerin reagiert? Das zeigt Netflix ab dem 23. Februar.