Die Netflix-Serienstarts im September: Erbarme dich meiner!

Aachen. Die Serie rund um den Drogenkönig Pablo Escobar geht in die dritte Staffel, Fuller House weckt Kindheitserinnerungen, ein Pferdemensch sucht sein Glück und ein Randalierer will seine Unschuld beweisen: Das sind die Serien-Highlights im September auf Netflix.

Narcos, Staffel 3

In den 1970er- und 80er-Jahren stieg Pablo Escobar mit seinem kolumbianischen Medellín-Kartell zu einem der mächtigsten Drogenbosse der Welt auf. Seit August 2015 zeigt Netflix in seiner Eigenproduktion „Narcos“ den Aufstieg von „El Patrón“. Am 1 September startet die Kriminal- und Historien-Dramaserie bereits in die dritte Staffel. Fans des Erfolgsformats können sich freuen: Bereits im vergangenen Jahr wurde auch die vierte Staffel angekündigt.

Narcos, Staffel 3, ab dem 1. September u. a. mit Wagner Moura und Boyd Holbrook