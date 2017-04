Die Netflix-Serienstarts im Mai: Frank Underwood ist wieder da

Aachen. Neustarts, Fortsetzungen und die Rückkehr eines beliebten Zuschauermagneten: Das sind die neuen Serien-Highlights im Mai auf Netflix.

Sense8, Staffel 2

Mit „Matrix“ revolutionierten die Wachowski-Geschwister das Kino. Seitdem stehen die beiden für außergwöhnliche Geschichten. Gemeinsam mit dem „Babylon 5“-Schöpfer Joseph Michael Straczynski haben sie 2015 für Netflix die Serie „Sense8“ entwickelt. Acht fremde Menschen aus verschiedenen Ländern sind durch ein tragisches Schicksal miteinander verbunden. Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was ihre Verbindung für die Zukunft der Menschheit bedeutet. Nun startet die zweite Staffel des Science-Fiction-Erfolgshits.

Sense8, Staffel 2, ab dem 5. Mai u. a. mit Brian J. Smith und Tuppence Middleton

Anne, Staffel 1

Mit „Anne“ startet im Mai eine neue Dramaserie auf Netflix. Laut dem Streamingdienst ist der Neustart an die gleichnamigen Romanklassiker von Lucy Maud Montgomery angelehnt und „handelt von der feurigen und fantasievollen Waise Anne, die in ihrer Kleinstadt für ordentlich Furore sorgt.“ Ab dem 12. Mai zeigt uns Anne Shirley die Welt von Green Gables.

Anne, Staffel 1, ab dem 12. Mai 2017 u. a. mit Amybeth McNulty und Geraldine James

Unbreakable Kimmy Schmidt, Staffel 3

Im März 2015 entkommt Kimmy Schmidt nach 15 Jahren dem Bunker einer Weltuntergangssekte, eroberte New York und die Herzen der Zuschauer. Die Serie nach einer Idee von der Golden-Globe- und mehrfachen Emmy-Preisträgerin Tina Fey (bekannt aus „30 Rock“) und Robert Carlock geht bereits in die dritte Staffel - und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Wie sich Kimmy weiter im Big Apple behaupten kann, zeigt Netflix ab dem 19. Mai.

Unbreakable Kimmy Schmidt, Staffel 3, ab dem 19. Mai 2017 u. a. mit Ellie Kemper und Tituss Burgess

Bloodline, Staffel 3

Gute Menschen müssen manchmal schlechte Dinge tun. Das ist das Motto der Serie „Bloodline“ aus der Feder von Todd A. Kessler, die Ende Mai in ihre dritte und finale Staffel geht. Mittelpunkt der Serie sind die Rayburns, die seit 45 Jahren ein kleines Hotel auf den Florida Keys betreiben. In den letzten Folgen entscheidet sich das Schicksal der Familie, wenn die Krimidramaserie endet.

Bloodline, Staffel 3, ab dem 26. Mai u. a. mit Sam Shepard und Sissy Spacek

House of Cards, Staffel 5

Lügen, Intrigen und selbst vor Mord schreckt er nicht zurück: Frank Underwood treibt seit vier Staffeln sein Unwesen als skrupelloser Politiker in den USA. Der Präsident und seine Frau Claire lassen sich von nichts und niemandem aufhalten und haben zum Ende der vierten Staffel dem Terror den Kampf angesagt. Denn sie ergeben sich ihm nicht nur, sie erzeugen ihn wenn dann schon selbst. Ab dem 30. Mai erfahren die Fans der Polit-Serie, wie es mit den Underwoods im Weißen Haus weitergeht.

House of Cards, Staffel 5, ab dem 30. Mai 2017 u. a. mit Kevin Spacey und Robin Wright

Peaky Blinders, Staffel 3

Birmingham in den 1920er Jahren kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges: In dieser Welt ist die Gangsterbande Peaky Blinders zuhause. Ihr Anführer ist Thomas Shelby, gespielt von Cillian Murphy (bekannt aus Christopher Nolans Batman-Trilogie), der im Opiumrausch die Geschehnisse als Freiwilliger im Krieg vergessen will. Zwischen Waffen, rivalisierenden Banden und Winston Churchill im Rücken leitet Tommy sein „Familienunternehmen“. Ende Mai startet die dritte Staffel der Dramaserie.

Peaky Blinders, Staffel 3, ab dem 31. Mai 2017 u. a. mit Cillian Murphy und Helen McCrory

